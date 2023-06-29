«Этого не произойдет»: как США пытаются убедить мир в слабости России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45 0

Экс-агент ЦРУ Джиральди: США предпринимают попытки убедить мир в слабости РФ

«Этого не произойдет»: как США пытаются убедить мир в слабости России

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Штаты заинтересованы в «вечном» продолжении конфликта на Украине. Но зачем им это нужно?

Американская сторона безуспешно пытается убедить мировую общественность в слабости России, однако доказывает лишь свою уязвимость. Таким мнением бывший агент ЦРУ Фил Джиральди поделился в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

По словам эксперта, США отчаянно навязывают всем, что Россия слаба. Джиральди считает, что преуменьшение заслуг Москвы позволяет Вашингтону казаться сильнее, делать в глазах населения свои позиции более устойчивыми.

«Но, конечно, этого, во-первых, не произойдет, а во-вторых, это просто разрушает нашу собственную экономику, а весь мир наблюдает», — прокомментировал экс-агент ЦРУ.

Фил Джиральди указал на главную цель США сегодня. По его словам, американской стороне важно затянуть конфликт Киева и Москвы. Штаты придерживаются тактики ослабления России с помощью боевых действий и будут продолжать пока состояние ВС РФ не будет их устраивать.

Ранее 5-tv.ru писал, что в офисе Зеленского признали нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы РФ.

Тема:
Спецоперация
29 июн
ВСУ попали в ловушку: что происходит у Антоновского моста в Херсонской области
29 июн
«Смертельно точные удары»: ВСУ предупредили об опасном российском оружии
29 июн
Минобороны: ВС РФ ликвидировали двух генералов и до 50 офицеров ВСУ при ударе в Краматорске
29 июн
Сальдо: ВС России потопили шесть лодок с 30 украинскими военными у Антоновского моста
29 июн
«Угроза постоянная»: Песков рассказал о рисках провокаций на АЭС в зоне спецоперации
29 июн
В офисе Зеленского признали нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы РФ
29 июн
СК возбудил дела против 160 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине
29 июн
Точно в цель: российский «Иноходец» помог бойцам нанести удар по складу ВСУ в зоне спецоперации
29 июн
Посольство РФ назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск
29 июн
«Боремся»: ВС РФ выбивают остатки украинского десанта в районе Антоновского моста
+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.62
0.57 93.86
0.72
Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня

Последние новости

14:53
В России увеличился ожидаемый показатель продолжительности жизни
14:48
Жену бывшего хоккеиста «Спартака» Станислава Пермякова нашли мертвой
14:47
Пожар произошел на Ленинградском вокзале в Москве
14:39
«Этого не произойдет»: как США пытаются убедить мир в слабости России
14:36
«Самый сладкий!» — Брутян показала новые фото сына от Прилучного
14:28
ВСУ попали в ловушку: что происходит у Антоновского моста в Херсонской области

Сейчас читают

«Слава Богу, что не стала его женой»: Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
Как не потерять ребенка в лесу и что делать, если он пропал — советы эксперта
Карина Кросс заговорила о предательстве при первом выходе в свет с новым парнем
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео