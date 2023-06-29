Штаты заинтересованы в «вечном» продолжении конфликта на Украине. Но зачем им это нужно?

Американская сторона безуспешно пытается убедить мировую общественность в слабости России, однако доказывает лишь свою уязвимость. Таким мнением бывший агент ЦРУ Фил Джиральди поделился в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

По словам эксперта, США отчаянно навязывают всем, что Россия слаба. Джиральди считает, что преуменьшение заслуг Москвы позволяет Вашингтону казаться сильнее, делать в глазах населения свои позиции более устойчивыми.

«Но, конечно, этого, во-первых, не произойдет, а во-вторых, это просто разрушает нашу собственную экономику, а весь мир наблюдает», — прокомментировал экс-агент ЦРУ.

Фил Джиральди указал на главную цель США сегодня. По его словам, американской стороне важно затянуть конфликт Киева и Москвы. Штаты придерживаются тактики ослабления России с помощью боевых действий и будут продолжать пока состояние ВС РФ не будет их устраивать.

Ранее 5-tv.ru писал, что в офисе Зеленского признали нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы РФ.