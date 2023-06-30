Российские военные получили созданную специально для СВО новую форму

Минобороны: российские военные начали получать всесезонные комплекты новой формы, созданной для СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Никонов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Ожидается, что это повысит качество выполнения прямых обязанностей на линии боевого соприкосновения.
Военнослужащие РФ начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца, специально сделанной для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Новые комплекты состоят из куртки, брюк и боевой рубахи, а также ветро- и влагозащитного костюма, сшиты из современных комбинированных материалов.
«Они защищают уязвимые зоны тела, в частности суставы, и не дают бойцу замерзнуть или вспотеть», — говорится в сообщении.
Также ведомство уточняет, что российским военным выдали и новые ботинки, поверхность которых выполнена из нубука, в бока вшита сетка. Ботинки снабжены ортопедической стелькой, а за счет мембраны ноги в них не потеют.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как боевик ВСУ признался, почему решил перейти на сторону РФ.
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