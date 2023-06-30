«Грачи» прилетели: российские Су-25 нанесли удары по тяжелой технике ВСУ
Российские Су-25 нанесли удары по тяжелой технике ВСУ в зоне СВО
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
«Грачи» работали парами, выпуская ракеты с малых высот.
Опорный пункт ВСУ разгромили наши военные на одном из стратегических направлений спецоперации. Вражеское укрепление обнаружили разведчики при помощи беспилотников, передав координаты экипажу танка Т-80.
Машина подошла к противнику и открыла по нему шквальный огонь из 125-миллиметровой пушки. Украинская группировка понесла большие потери и лишилась возможности наступать.
Успешно поражают радикалов и наши летчики. Штурмовики Су-25 ударили по военным объектам и тяжелой технике киевских формирований: «Грачи» работали парами, выпуская ракеты с малых высот.
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