«Грачи» прилетели: российские Су-25 нанесли удары по тяжелой технике ВСУ

«Грачи» работали парами, выпуская ракеты с малых высот.

Опорный пункт ВСУ разгромили наши военные на одном из стратегических направлений спецоперации. Вражеское укрепление обнаружили разведчики при помощи беспилотников, передав координаты экипажу танка Т-80.

Машина подошла к противнику и открыла по нему шквальный огонь из 125-миллиметровой пушки. Украинская группировка понесла большие потери и лишилась возможности наступать.

Успешно поражают радикалов и наши летчики. Штурмовики Су-25 ударили по военным объектам и тяжелой технике киевских формирований: «Грачи» работали парами, выпуская ракеты с малых высот.