Никаких иллюзий: в США оценили скорость контрнаступления Украины

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

В США завили, что контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось

Никаких иллюзий: в США оценили скорость контрнаступления Украины

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Украинское контрнаступление

Украинские боевики не имеют каких-либо успехов на поле боя.

Контрнаступление Украины происходит медленнее, чем ожидалось. Об этом заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли, выступая в Национальном пресс-клубе.

По его словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложный и долгий процесс, и ему ежедневно докладывают о ситуации.

«Это происходит медленней, чем люди предсказывали», — уточнил Милли.

Также он напомнил, что уже предупреждал о том, что все контранступление займет от шести до десяти недель и будет очень кровавым.

«Ни у кого здесь иллюзий быть не должно», — заключил Милли.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Американский полковник о наступлении ВСУ: «Никаких успехов»

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США начали вербовать желающих вступить в ВСУ.

Тема:
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