ВС РФ нанесли групповой удар по группировке ВСУ «Донецк»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 97 0

Пункты управления ВСУ поражены высокоточным ударом.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Миноборонф РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что удар был нанесен оружием морского и наземного базирования.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — заключил Конашенков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали двух генералов и до 50 офицеров ВСУ при ударе в Краматорске.

Тема:
Спецоперация
1 июл
Грамотно и мужественно: российские бойцы отразили за сутки 15 атак ВСУ на донецком направлении
1 июл
«Не по карману»: почему средства Всемирного банка для Украины почти исчерпаны
1 июл
Раскрыта цель секретного визита главы ЦРУ в Киев
1 июл
Удары пушек «Гиацинт»: лучшее видео из зоны СВО за день
1 июл
ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении
30 июн
«Быстрее, точнее»: как российские танкисты противостоят вылазкам ВСУ
30 июн
«Есть сомнения в адекватности»: Лавров раскритиковал Запад за позицию по Украине
30 июн
«Быть первыми» среди равных: зачем Польша хочет разместить в стране ядерное оружие
30 июн
Дополнительные шаги: США начали вербовать желающих вступить в ВСУ
30 июн
Территории в обмен на мир: согласна ли на это Украина?
+22° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:35
Венки завяли, сорняки выросли: как выглядит могила «главного цыгана СССР» Сличенко
14:22
Без паники: как не утонуть при судорогах в ноге
14:18
«Всегда хохотала на уроках»: солистка Artik & Asti Севиль срывала занятия
14:05
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Абхазии и Палестины
13:52
«Поиск мутаций и оценка риска»: кому нужно делать генетическое тестирование
13:39
ВС РФ пресекли попытку высадки десанта ВСУ на остров Антоновский

Сейчас читают

«Только начинал жить и творить»: скончался 25-летний актер Дмитрий Кондрашов
«Не по карману»: почему средства Всемирного банка для Украины почти исчерпаны
IVAN изначально не хотел выступать в образе Гусеницы в музыкальном шоу «Маска»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео