Российские военные призвали ВСУ сложить оружие в ЛНР

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 83 0

Один из солдат призвал украинских бойцов вернуться к своим женам и детям.

Российские военные призвали ВСУ сложить оружие в ЛНР

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

Военные 2-го армейского корпуса Южной группировки войск предложили украинским военнослужащим сложить оружие под Белогоровкой в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом рассказал один из солдат с позывным Бага, сообщает РИА Новости.

По словам мужчины, российская сторона неоднократно напоминала террористам, к каким последствиям могут в итоге привести их действия.

«Не хотим, чтобы они брали в руки оружие, все-таки правительство их фашистское заставляет народ. Пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим женам и детям домой», — приводит его слова агентство.

Прежде сообщалось, что оборона подразделений «Южной» успешно отразила 15 атак на донецком направлении, в том числе в районах населенных пунктов Белогоровка.

До этого в Минобороны РФ заявили о том, что российские бойцы пресекли попытку ВСУ осуществить разведдеятельность боем на запорожском направлении. Более того, войска РФ нанесли поражение по точкам, где была сосредоточена живая сила и техника всушников в районе населенного пункта Левадное в Запорожской области.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские танкисты двое суток уничтожают бронетехнику ВСУ под Соледаром.

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