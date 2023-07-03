Непроходимые озера: мощная стихия обрушилась на улицы Санкт-Петербурга
Дожди привели к подтоплениям на улицах Санкт-Петербурга
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru
Сильные дожди заставили общественный транспорт поменять маршруты.
Водная стихия обрушилась на Санкт-Петербург — сильные дожди заставили общественный транспорт поменять маршруты. Из люков забили фонтаны, а в некоторых местах образовались непроходимые озера.
На севере города троллейбусы встали не только из-за ливней. Когда коммунальщики стали откачивать воду, выяснилось, что вдобавок ко всему прорвало трубу.
При этом в Иркутской области гроза оставила без света полторы тысячи жителей. Поваленные ветром ветки оборвали линии электропередачи. Дачники, вероятно, не досчитаются урожая — огороды сильно побило градом.
Более того, дворец культуры в Челябинске остался без крыши — кровлю сорвали мощные порывы. В регионе действует штормовое предупреждение о сильных дождях с грозами и шквалистом ветре.
Примерно такой же прогноз для жителей столицы — водителям в Москве рекомендовано держать дистанцию и не совершать резких маневров. В ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды — обещают грозу и ливни.
- 2 июл
- Запасаемся вентиляторами: синоптики пообещали жару в Москве на следующей неделе
- 30 июн
- Жара и теплые ночи: москвичам пообещали настоящее лето в июле
- 29 июн
- Сильнейший с начала года ливень обрушился на Москву
- 29 июн
- В Москву пришел самый сильный дождь с начала лета
- 28 июн
- «Без дождей не бывает»: Вильфанд объяснил «мокрую» погоду в Москве этим летом
- 28 июн
- Два человека скончались в Испании из-за «убийственной» жары
- 28 июн
- Дождь, гроза и град: на Москву надвигается стихия
- 28 июн
- Жителей Центральной России предупредили о засухе и жаре в июле
- 27 июн
- Их не отлавливают: почему в Новой Москве появилось много змей
- 27 июн
- Улицы превратились в реки: мощные ливни обрушились на Ростов
Читайте также
50%
1.35 96.02
0.91
Нашли ошибку?