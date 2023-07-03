На купянском направлении сорвано две попытки провести ротацию подразделений ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 262 0

Армия РФ пресекает все старания украинских боевиков атаковать.

Фото, видео: Река Александр / ТАСС ; Минобороны РФ;5-tv.ru

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Спецоперация

На купянском направлении успешно сорваны две попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Так успешно российская армия отработала по 14-й отдельной механизированной бригаде и 103-й бригаде территориальной обороны в районе населенных пунктов Маньковка и Петропавловка.

Также в ходе боевых действий штурмовая и армейская авиация группировки войск нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по сосредоточению живой силы, вооружению военной и специальной техники.

Кроме того, артиллерийским огнем из самоходной гаубицы «Мста-С» под командованием младшего сержанта Андрея Родионова был уничтожен минометный расчет противника в районе населенного пункта Кисловка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подвиге гранатометчика, который был ранен, но все равно продолжил стрелковый бой.

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