«Десятки боевых танков»: Киев получит новую партию немецких Leopard

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 46 0

Глава Минобороны ФРГ анонсировал передачу десятков танков Leopard 1A5 Украине

«Десятки боевых танков»: Киев получит новую партию немецких Leopard

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

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Тема:
Спецоперация

Западные страны не перестают спонсировать преступный киевский режим.

В ближайшее время Украине передадут новую партию немецких танков Leopard. В пакет помощи войдут десятки единиц военной техники. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita.

«В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией», — заявил чиновник.

Министр добавил, что в пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро войдут дополнительные системы ПВО IRIS-T SLM.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин рассказал, что немецкие танки Leopard горят в зоне спецоперации.

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