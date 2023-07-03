«Десятки боевых танков»: Киев получит новую партию немецких Leopard
Глава Минобороны ФРГ анонсировал передачу десятков танков Leopard 1A5 Украине
Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel
Западные страны не перестают спонсировать преступный киевский режим.
В ближайшее время Украине передадут новую партию немецких танков Leopard. В пакет помощи войдут десятки единиц военной техники. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita.
«В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией», — заявил чиновник.
Министр добавил, что в пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро войдут дополнительные системы ПВО IRIS-T SLM.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин рассказал, что немецкие танки Leopard горят в зоне спецоперации.
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