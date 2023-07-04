Российские военные перешли в активную оборону в Запорожской области

Между тем стоит отметить, что РФ не рискует людьми, в отличие от противника.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Вооруженные силы РФ перешли на линии фронта в Запорожской области в активную оборону. Об этом сообщили местные власти.
Так, бойцы не только качественно обороняются, но и контратакуют. Отмечается также, что со стороны России никто не рискует людьми, в отличие от противника, «который бросает волнами на убой все новые силы».
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основный удар ВСУ сфокусировали на запорожском участке. Власти Киева отправили в бой бригады, подготовленные НАТО, они вооружены западной техникой, в том числе танками Leopard, произведенными в Германии.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, среди них — 16 нахваленных западными СМИ немецких танков.
Противник ни на одном из направлений своих целей не достиг. Однако Запад требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили 920 единиц вражеской техники в Запорожской области.
- 4 июл
- Одна большая стройка: как Шебекино возвращается к мирной жизни после обстрелов ВСУ
- 3 июл
- Участникам СВО могут разрешить переход на бесплатное обучение в вузах
- 3 июл
- Зеленский заявил об ударе по зданию СБУ в Сумах
- 3 июл
- «Десятки боевых танков»: Киев получит новую партию немецких Leopard
- 3 июл
- Алаудинов заявил о гибели командира отряда «Ахмата» Евгения Писаренко
- 3 июл
- Российские бойцы отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
- 3 июл
- Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 в Херсонской области
- 3 июл
- С одного выстрела: боевики ВСУ спаслись бегством из горящей бронемашины
- 3 июл
- Российские военные уничтожили 920 единиц вражеской техники в Запорожской области
- 3 июл
- На дальних подступах: ВДВ отразили попытку контрнаступления в зоне спецоперации
Читайте также
63%
0.95 97.26
1.24
Нашли ошибку?