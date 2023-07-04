Российские военные перешли в активную оборону в Запорожской области

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 38 0

Между тем стоит отметить, что РФ не рискует людьми, в отличие от противника.

Российские военные перешли в активную оборону в Запорожской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы РФ перешли на линии фронта в Запорожской области в активную оборону. Об этом сообщили местные власти.

Так, бойцы не только качественно обороняются, но и контратакуют. Отмечается также, что со стороны России никто не рискует людьми, в отличие от противника, «который бросает волнами на убой все новые силы».

Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основный удар ВСУ сфокусировали на запорожском участке. Власти Киева отправили в бой бригады, подготовленные НАТО, они вооружены западной техникой, в том числе танками Leopard, произведенными в Германии.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, среди них — 16 нахваленных западными СМИ немецких танков.

Противник ни на одном из направлений своих целей не достиг. Однако Запад требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили 920 единиц вражеской техники в Запорожской области.

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