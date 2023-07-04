Ка-52 — грозный противник: лучшее видео из зоны СВО за день

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 529 0

Минобороны РФ показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают продвигаться вперед в ходе проведения спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Грозным противником на Западе назвали российский вертолет Ка-52 «Аллигатор». На кадрах судно готовят к вылету: заряжают блоки ракетами: управляемыми — которыми бьют по танкам и укреплениям противника, и неуправляемыми — которыми накрывают площади с пехотой. За надежность Ка-52 не беспокоятся, больше переживают за жизни летчиков.

Поддерживают своих товарищей и расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Артиллеристы работают в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями и наносят огневое поражение по позициям украинских националистов. «Град» зарекомендовал себя как эффективное вооружение за счет своей мобильности и огневой мощи.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский вертолет Ка-52 представляет огромную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тема:
Спецоперация
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