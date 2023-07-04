Лучше оставаться дома: россиян предупредили об опасном солнце в ближайшие дни

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 62 0

Вильфанд предупредил о высокой ультрафиолетовой активности в некоторых регионах РФ

Лучше оставаться дома: россиян предупредили об опасном солнце в ближайшие дни

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Espenhahn

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Погода

В некоторых регионах страны уровень ультрафиолета достигнет пиковых значений.

Уровень ультрафиолетовой активности в ближайшее время достигнет пиковых значений во многих регионах России. Выходить из дома в эти дни рекомендуется с особой осторожностью. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что очень серьезно будет обстоять ситуация с ультрафиолетовым индексом в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Здесь он достигнет восьми-десяти единиц.

«Нужна предельная аккуратность, в полуденные часы следует оставаться в помещении», — сообщил Вильфанд агентству ТАСС.

Еще больше ультрафиолета, по словам специалиста, придется на Абхазию, Сочи и Lагестан, где он достигнет отметку в десять единиц. А в Воронежской, Липецкой, Курской, Оренбургской и Самарской областях — в шесть единиц. И это тоже очень высокий индекс.

Всем, кто в эти дни будет вынужден оказаться под солнцем в полуденные часы, руководитель Гидрометцентра посоветовал надевать головные уборы, одежду с длинным рукавом и использовать солнцезащитные крема.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 30-градусная жара накроет Московский регион с 5 июля.

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