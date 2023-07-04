«Не просто июльская погода»: москвичей предупредили о 30-градусной жаре

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Полина Долгова
Полина Долгова 59 0

Вильфанд: в Москву идет жара, температура поднимается до 30 градусов

«Не просто июльская погода»: москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Но продержится она недолго. Что в прогнозе у синоптиков?

В Московский регион стремительно приближается жара. Уже со среды, 5 июля, столбики термометра поднимутся до 30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

«В среду — 26-28 градусов в Москве, на востоке и юго-востоке области — до 30 градусов. В четверг уже и в самой Москве будет 28-30 градусов, по области — до 31 градуса. В пятницу тоже будет очень теплая погода — 25-30», — поделился информацией он.

Также жителей столицы ждут теплые ночи, из-за чего среднесуточная температура будет на 2,5-4 градуса выше нормы.

«То есть это не просто июльская погода, а очень теплая июльская погода», — отметил он.

К сожалению, уже к выходным температура в Москве и Подмосковье немного понизится.

До этого в столице и области держалась довольно дождливая и прохладная погода для середины лета, поэтому для многих, кто ждал тепла — это долгожданная новость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае объявили желтый уровень опасности из-за мощнейших ливней.

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