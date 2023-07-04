«Не просто июльская погода»: москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Вильфанд: в Москву идет жара, температура поднимается до 30 градусов
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Но продержится она недолго. Что в прогнозе у синоптиков?
В Московский регион стремительно приближается жара. Уже со среды, 5 июля, столбики термометра поднимутся до 30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
«В среду — 26-28 градусов в Москве, на востоке и юго-востоке области — до 30 градусов. В четверг уже и в самой Москве будет 28-30 градусов, по области — до 31 градуса. В пятницу тоже будет очень теплая погода — 25-30», — поделился информацией он.
Также жителей столицы ждут теплые ночи, из-за чего среднесуточная температура будет на 2,5-4 градуса выше нормы.
«То есть это не просто июльская погода, а очень теплая июльская погода», — отметил он.
К сожалению, уже к выходным температура в Москве и Подмосковье немного понизится.
До этого в столице и области держалась довольно дождливая и прохладная погода для середины лета, поэтому для многих, кто ждал тепла — это долгожданная новость.
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