Маскировка не помогла: российский «Ланцет» метко ударил по ВСУ в лесопосадках
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Российский БПЛА «Ланцет» нанес удар по позициям ВСУ в лесопосадках
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru
Позиции не видны за деревьями, однако их обнаруживает наш дрон.
На эксклюзивных кадрах «Известий» — российские беспилотники «Ланцет» в деле. Даже тщательная маскировка не помогает ВСУ.
Украинская артиллерия скрывается в лесопосадках. Позиции не видны за деревьями, однако их обнаруживает наш дрон.
Раздаются взрывы, огонь и дым — свидетельства того, что снаряд попал точно в цель. Как итог, военная техника ВСУ уничтожена.
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