Маскировка не помогла: российский «Ланцет» метко ударил по ВСУ в лесопосадках

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Российский БПЛА «Ланцет» нанес удар по позициям ВСУ в лесопосадках

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Позиции не видны за деревьями, однако их обнаруживает наш дрон.

На эксклюзивных кадрах «Известий» — российские беспилотники «Ланцет» в деле. Даже тщательная маскировка не помогает ВСУ.

Украинская артиллерия скрывается в лесопосадках. Позиции не видны за деревьями, однако их обнаруживает наш дрон.

Раздаются взрывы, огонь и дым — свидетельства того, что снаряд попал точно в цель. Как итог, военная техника ВСУ уничтожена.

Тема:
Спецоперация
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