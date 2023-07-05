Число пострадавших при обстреле Макеевки выросло до 36 человек

Среди раненых — двое детей: девочка 2021 года и мальчик 2016 года рождения.
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
В результате обстрела Макеевки в ДНР со стороны ВСУ число пострадавших выросло до 36 человек. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения», — написано в сообщении.
Украинская сторона нанесла удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки.
Стало известно, что ВСУ нанесли поражающий огонь по Донецкой области из реактивных систем залпового огня HIMARS.
Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил, что пациентов из здания медицинского учреждения, поврежденного из-за атаки ВСУ, эвакуируют в другие медучреждения.
Начало военной спецоперации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как к президенту РФ обратились главы ЛНР и ДНР с просьбой предоставить военную защиту от киевского режима, который возобновил обстрелы жилых кварталов. На решение конфликта мирным путем, Киев не пошел.
Ранее 5-tv.ru показывал кадры из обстрелянной ВСУ больницы в ДНР.
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