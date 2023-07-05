Это только начало: самым жарким днем за всю историю человечества стало 3 июля

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Самым жарким днем за всю историю человечества стало 3 июля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Средняя температура Земли будет повышаться и дальше из-за климатического кризиса.

Самым жарким днем за всю историю человечества назвали 3 июля. Национальный центр экологического прогнозирования США сообщил, что средняя температура по всему миру превысила 17 градусов Цельсия.

Солнце настолько разогрело планету, что в Китае термометр показал больше 35 градусов, а Северной Африке — выше 50. Аномально высокие температуры зарегистрировали и в России.

Ученые предупреждают, что рекорды могут быть снова побиты уже в этом году. Средняя температура Земли будет повышаться и дальше из-за климатического кризиса и колебаний температуры мирового океана.

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