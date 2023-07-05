Это только начало: самым жарким днем за всю историю человечества стало 3 июля
Самым жарким днем за всю историю человечества стало 3 июля
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Средняя температура Земли будет повышаться и дальше из-за климатического кризиса.
Самым жарким днем за всю историю человечества назвали 3 июля. Национальный центр экологического прогнозирования США сообщил, что средняя температура по всему миру превысила 17 градусов Цельсия.
Солнце настолько разогрело планету, что в Китае термометр показал больше 35 градусов, а Северной Африке — выше 50. Аномально высокие температуры зарегистрировали и в России.
Ученые предупреждают, что рекорды могут быть снова побиты уже в этом году. Средняя температура Земли будет повышаться и дальше из-за климатического кризиса и колебаний температуры мирового океана.
- 5 июл
- Настоящее лето: москвичей предупредили о знойной жаре в четверг
- 4 июл
- Лучше оставаться дома: россиян предупредили об опасном солнце в ближайшие дни
- 4 июл
- «Не просто июльская погода»: москвичей предупредили о 30-градусной жаре
- 3 июл
- Найти первоисточник: как победить свою метеочувствительность
- 3 июл
- В Китае объявили желтый уровень опасности из-за мощнейших ливней
- 3 июл
- Непроходимые озера: мощная стихия обрушилась на улицы Санкт-Петербурга
- 2 июл
- Запасаемся вентиляторами: синоптики пообещали жару в Москве на следующей неделе
- 30 июн
- Жара и теплые ночи: москвичам пообещали настоящее лето в июле
- 29 июн
- Сильнейший с начала года ливень обрушился на Москву
- 29 июн
- В Москву пришел самый сильный дождь с начала лета
Читайте также
57%
0.22 97.74
0.48
Нашли ошибку?