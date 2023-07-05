В Минобороны назвали обескураживающим враньем оценку британского адмирала потерь техники РФ
Между тем сами западные страны жалуются на пустые склады собственного оружия.
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Опубликованные изданием FT оценки британского адмирала потерь российской бронетехники в зоне спецоперации обескураживают вселенским масштабом вранья. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Отмечается, что логика таких заявлений понятна — выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения.
«Проблема лишь одна — как убедить своих налогоплательщиков, что военные поставки Киеву имеют хоть какой-то смысл и для чего-то пригодились», — подчеркнули в Минобороны.
Там отметили, что такие заявления звучат на фоне тотального опустошения собственных запасов оружия западных стран, а также горящей в зоне спецоперации техники, отправленной специально для контрнаступления боевиков.
В Минобороны отметили и неэффективность применения крылатых ракет Storm Shadow, которые, к сожалению, попадают в гражданские объекты. Но зачастую они падают, не разрываясь, и «пугают своими „ударами“ лишь степных тушканов».
«Весь этот поставленный киевскому режиму британский металлолом после переплавки еще послужит новым российскими регионам неплохим сырьем в ходе восстановительных работ. А выковырянные из ракет микросхемы, вероятно, можно будет вставить в российские „стиральные машинки“, о чем не так давно рассказывала сказки Урсула фон дер Ляйен», — добавили в ведомстве.
Таким образом, на фоне отсутствия каких-либо результатов боевиков на поле боя остается только фантазировать о якобы утрате боеспособности российской армии. Между тем переквалифицировавшийся в BBC британский штаб обороны с отсутствием аналитических способностей и «фута не будет иметь под килем».
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе отметили высокую боеспособность России.
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