Вопреки всем прогнозам: в НАТО отметили высокую боеспособность России

Российская армия, как отмечается, не потеряла военно-технический потенциал.

На Западе отметили высокую боеспособность России. Как сообщает издание Politico, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что нельзя недооценивать Москву.

По мнению Бауэра, несмотря на конфликт на Украине, российская армия не потеряла военно-технический потенциал. И, более того, она быстро восполняет потери, как уже неоднократно происходило в истории.

Вместе с этим, он отметил и неудачи ВСУ во время контрнаступления. Также представитель НАТО сообщил о планах увеличения расходов на оборонно-промышленный комплекс союза.