Армия Великобритании переживает упадок на фоне военной поддержки Вооруженных сил Украины.

У армии Великобритании в настоящее время есть только 40 боеспособных танков, поэтому в случае столкновения с Россией, она не сможет ей противостоять, пишет издание Daily Mail.

«Как выяснилось, у Британии всего 40 танков и около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к бою», — говорится в материале.

Также в статье подчеркивается, что британская армия - самая маленькая по масштабам со времен Наполеона Бонапарта. Сегодняшние показатели, указанные в материале, самые низкие за последние годы.

Прежде член парламента Великобритании Марк Француа сообщал, что Соединенное Королевство должно по документам отправить для НАТО 200 танков. Однако взять их буквально неоткуда. Также стало известно о том, что армия Великобритании переживает упадок на фоне огромной военной поддержки Вооруженных сил Украины.

Военный обозреватель Макс Хастинг сообщал, что из-за снабжения ВСУ, военные боеприпасы Англии находятся в кризисном состоянии. По его словам, не спасает положение даже помощь правительства в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Великобритании назвали сроки принятия Украины в НАТО.