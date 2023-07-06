«Просто ожидают»: территории Украины готовятся к оккупации Западом

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39 0

В МИД РФ заявили о подготовке территорий Украины к оккупации Западом

«Просто ожидают»: территории Украины готовятся к оккупации Западом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Спецоперация

В МИД РФ отметили — страной должен кто-то управлять, когда действующий президент показывает свою неспособность.

Киевский режим начал готовить территории Украины для их оккупации Западом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.

«Они (власти Киева. — Прим. ред) просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации», — прокомментировала она.

Обсуждая актуальные вопросы внешней политики, Захарова указала, что украинский лидер Владимир Зеленский отказал населению в возможности руководства государством. По ее словам, украинцам нужны те, кто займет его место. В данном случае — это настоящие западные «оккупанты», считает представитель ведомства.

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле объяснили отказ поставлять Украине оружие.

Тема:
Спецоперация
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