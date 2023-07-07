Опасны и запрещены: что известно о направляемых на Украину кассетных боеприпасах

США, по данным газеты The New York Times, поставят Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы. Об этом сообщает издание URA.RU.

Какую опасность представляют кассетные боеприпасы

Такие бомбы, как правило, запускают с земли или сбрасывают с воздуха. При этом они разрываются, не достигнув земли, выпуская сотни небольших бомб.

Это позволяет таким снарядам покрывать территорию, сопоставимую по размерам с несколькими полями для футбола. Иногда случается и так, что боеприпасы детонируют спустя долгое время при контакте с человеком.

Конвенцию по кассетным боеприпасам, вступившую в силу в 2010-м, подписали многие страны. Их число на нынешний момент составляет 110, однако к ним не относятся Украина, США и Россия.

Случаи применения ВСУ кассетных боеприпасов

Так, украинские боевики обстреливали Мелитополь из РСЗО «Ольха» с такими снарядами. При отступлении ВСУ регулярно минируют территории кассетными минами «Лепесток».

Кроме того, обстрелу с применением кассетных боеприпасов подвергалась и деревня Гусаровка в Харьковской области. Неонацисты сбросили бомбы на всю территорию населенного пункта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Германия не хочет отправлять Украине кассетные боеприпасы.