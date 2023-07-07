«Выдавливая с окраин»: российские войска пошли в контратаку в Запорожской области

Российские войска пошли в контратаку в Запорожской области
Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita
Бойцы продолжают выбивать противника с окраин Пятихатки.
Активные боевые действия продолжаются на васильевском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
«Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60-70 боевиков», — говорится в сообщении.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при помощи средств противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области.
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