Такую оговорку допустил американский политик. Но оговорку ли?

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал конфликт на Украине стратегическим провалом Киева, но затем признался, что оговорился. Инцидент произошел во время брифинга.

«США считают данную войну стратегическим провалом Киева», — сказал он.

Также Миллер добавил, что эту тему уже поднимал в своей речи госсекретарь Энтони Блинкен.

Затем после таких слов представитель Госдепа признал, что совершил оговорку из-за того, что просто отвык от еженедельных брифингов. Впоследствии он извинился, по позже снова оговорился.

«Прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», — сказал он.

Прежде Миллер заявил, что США надеются, что решение о поставке кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) не повлияет на военную поддержку Киева союзниками.

«Украина находится на середине контрнаступления, которое требует огромного количества артиллерии», — напомнил представитель.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, как поставка кассетных бомб США отразится на поддержке Киева.