ВС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области

Также удалось перехватит ракеты Storm Shadow и HIMARS.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два самолета Су-25 Украины. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, самолеты были сбиты в районе Садового и Тягинки в Херсонской области.

«ПВО РФ также удалось перехватить три крылатые ракеты Storm Shadow и один снаряд системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за прошедшие сутки были истреблены десять беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в ряды ВСУ вступает все больше женщин.