ВС России сбили два украинских Су-25 в Херсонской области

Минобороны заявило об уничтожении двух самолетов Украины Су-25 в Херсонской области
Фото: © РИА Новости
Также удалось перехватит ракеты Storm Shadow и HIMARS.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два самолета Су-25 Украины. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, самолеты были сбиты в районе Садового и Тягинки в Херсонской области.
«ПВО РФ также удалось перехватить три крылатые ракеты Storm Shadow и один снаряд системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что за прошедшие сутки были истреблены десять беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в ряды ВСУ вступает все больше женщин.
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