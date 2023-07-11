Шойгу: потери Киева с начала контрнаступления ВСУ превысили 26 тысяч человек
Украинская сторона развернула свое «разрекламированное» наступление чуть больше месяца назад.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; 5-tv.ru
Потери киевского режима с начала анонсированного контрнаступления составили более 26 тысяч боевиков ВСУ убитыми. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках своего выступления.
В военном ведомстве отметили, что ущерб был нанесен не только живой силе, но и технике противника. Украинская сторона чуть более чем за месяц лишилась трех тысяч единиц разного вида вооружения, в том числе поставленного в зону СВО Западом.
Шойгу подчеркнул, что ВСУ не удалось прорвать оборону ВС РФ и достигнуть поставленных целей ни на одном из направлений.
Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.
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