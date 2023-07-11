ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg
Украинские националисты нанесли удар по Токмаку в Запорожской области, предположительно, кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в оперативных службах города.
Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
7 июля США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. В него вошли кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией. Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что поставка кассетных боеприпасов лишь только затянет конфликт на неопределенное время. Он также указал, что в случае поставки Киеву этих боеприпасов, российская армия будет вынуждена использовать аналогичные средства поражения ВСУ.
«Масло в огонь»: МИД Китая отреагировал на передачу кассетных боеприпасов Киеву
Армия России продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потери ВСУ с начала контрнаступления ВСУ превысили 26 тысяч человек.
- 11 июл
- Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир поздравили с Днем семьи жителей новых регионов страны
- 11 июл
- Шойгу: Путин дважды в сутки заслушивает доклады об обстановке в зоне СВО
- 11 июл
- ВС РФ уничтожили 17 немецких Leopard с начала контрнаступления ВСУ
- 11 июл
- Шойгу: контрнаступление Украины в зоне СВО оказалось безуспешным
- 11 июл
- Шойгу: в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ ответят зеркально
- 11 июл
- Шойгу: потери Киева с начала контрнаступления ВСУ превысили 26 тысяч человек
- 11 июл
- «Зарежем, убьем»: кто и за что хочет смерти Григория Лепса
- 11 июл
- Во Франции заявили, что ракеты дальнего действия SCALP уже на Украине
- 11 июл
- Раtriоt, Маrdеr и Lеораrd: Берлин подготовил очередной пакет военной помощи ВСУ
- 11 июл
- Семь танков ВСУ сожгли российские военные на фронтах СВО за сутки
Читайте также
88%
-0.99 99.68
-0.74
Нашли ошибку?