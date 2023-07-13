Не спрятаться, не скрыться: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы комплекса РЭБ «Красуха–С4» в зоне СВО
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Как российские силы выявляют противника в воздухе? Какие комплексы используют?
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
На первых кадрах показана боевая работа расчета беспилотного летательного аппарата Zala российских десантников. Мощный двигатель и современная система контроля позволяют беспилотнику работать даже в непогоду. Он не боится радиоэлектронной борьбы противника, а наоборот — наводит страх на украинских боевиков. Аппарат оснащен камерой высокого разрешения, что помогает ему обнаружить и безошибочно идентифицировать замаскированные позиции и вооружение ВСУ.
На следующих кадрах уже показана работа расчета комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха–С4» Центрального военного округа по подавлению радиоэлектронных средств противника. Этот комплекс позволяет обнаруживать и сопровождать все виды воздушных целей. Даже те, которые движутся на низкой высоте.
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