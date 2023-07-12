На вероятно связанной с подрывами «Северных потоков» яхте нашли следы взрывчатки

На яхте, которая может быть связана с подрывами нитей российских газопроводов «Северный поток», нашли следы взрывчатки. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на адресованное СБ ООН письмо.

Ранее Германия направила ООН послание и сообщила в нем о подозрительном фрахтовании парусного судна, которое было зафиксировано в районе места подрывов газопроводов. В Берлине предположили, что оно могло использоваться для доставки взрывчатки исполнителями диверсий.

Специалисты в ходе инициированного расследования обнаружили на яхте следы взрывчатки. Отмечается, что это особенный заряд, который может работать под водой.

Мотивы и точные лица, причастные к совершению подрывов, все еще не установлены. Невозможно также определить причастность каких-либо стран или государственных структур к диверсиям. Восстановить точный маршрут яхты также не удалось. Подробная информация будет получена в рамках продолжающегося расследования.

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«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

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