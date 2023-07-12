В Госдуме сообщили о гибели замкомандующего ЮВО Цокова при ударе по Бердянску

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 261 0

Минобороны РФ пока не давало комментариев.

В Госдуме сообщили о гибели замкомандующего ЮВО Цокова при ударе по Бердянску

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Заместитель командующего ЮВО (Южного военного округа) Олег Цоков погиб в ходе проведения специальной военной операции при ударе украинской стороны по Бердянску. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Он геройски погиб», — рассказал он в эфире федерального канала.

Парламентарий отметил, что Цоков неоднократно вылезал из разных сложных ситуаций и ранее даже был тяжело ранен, но выжил. В прошлом году Цоков находился на волоске от смерти из-за полученных на поле боя травм, медики боролись за его жизнь, и он выкарабкался.

В Минобороны заявление Гурулева пока никак не прокомментировали.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Тема:
Спецоперация
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В Госдуме сообщили о гибели замкомандующего ЮВО Цокова при ударе по Бердянску

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