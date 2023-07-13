Режим повышенной готовности введен в Анапе из-за надвигающегося циклона

Все коммунальные и экстренные службы города переведены в усиленный режим работы.
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
В курортном городе Анапа в связи с надвигающимся циклоном введен режим повышенной готовности, сообщили в Telegram-канале мэрии города. Все коммунальные и экстренные службы также были переведены в усиленный режим работы.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями введен режим функционирования „Повышенная готовность“. Предприятиям санаторно-курортного комплекса, потребительской и других сфер необходимо провести превентивные мероприятия, предупреждающие ЧС», — сказано в сообщении.
В июле непогода обрушилась на ряд регионов России. Так, в Магаданской области выпал первый июльский снег. Резкое похолодание до минус трех градусов наступило после сорокаградусной жары. А в Нижнем Новгороде больше суток практически не прекращался ливень, были подтоплены улицы.
Улицы превратились в реки: как выглядит Туапсинский район Кубани после мощного ливня
Погода разбушевалась также в Липецкой, Воронежской и Тюменской областях. Но больше всего от удара стихии пострадал юг России. В Крыму из-за сильного ветра приостановили работу Керченской переправы. При этом движение по Крымскому мосту проходит в обычном режиме.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как выглядит Туапсинский район Кубани после мощного ливня.
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