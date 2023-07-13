Спецслужбы России сорвали атаку украинских диверсантов на Запорожскую АЭС

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 36 0

Что именно намеревались совершить националисты?

Спецслужбы России сорвали атаку украинских диверсантов на Запорожскую АЭС

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские силовики задержали украинских диверсантов, планировавших совершить атаку на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС», — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Рогова, что украинские диверсанты проходили обучение на территории Германии, а их подготовкой занимались британские инструкторы.

В июне этого года делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Визит стал третьим с сентября 2022 года. Представители международной организации своими глазами увидели следы атак ВСУ на станции и сделали вывод — ее обстреливают с подконтрольной Киеву стороны.

ЗАЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Атомная электростанция перешла под контроль России после проведенного в сентябре прошлого года референдума о вхождении региона в состав РФ.

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ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Тема:
Спецоперация
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