Удар с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ показало кадры работы экипажей Су-25СМ на краснолиманском направлении.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российская армейская авиация уверенно доминирует в небе.
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
На первых кадрах показана работа экипажей штурмовиков Су-25СМ на краснолиманском направлении. Летчики нанесли с воздуха ракетный удар по сосредоточению живой силы и огневых средств ВСУ.
На следующих кадрах уже показана работа экипажей самолетов Су-34 Восточного военного округа (ВВО) в ходе специальной военной операции. Летчики истребителей-бомбардировщиков круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования, выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий наших подразделений.
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