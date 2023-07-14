Удар с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 233 0

Минобороны РФ показало кадры работы экипажей Су-25СМ на краснолиманском направлении.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российская армейская авиация уверенно доминирует в небе.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На первых кадрах показана работа экипажей штурмовиков Су-25СМ на краснолиманском направлении. Летчики нанесли с воздуха ракетный удар по сосредоточению живой силы и огневых средств ВСУ.

На следующих кадрах уже показана работа экипажей самолетов Су-34 Восточного военного округа (ВВО) в ходе специальной военной операции. Летчики истребителей-бомбардировщиков круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования, выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий наших подразделений.

Тема:
Спецоперация
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