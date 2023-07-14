Помогает артиллерия: российские бойцы выбывают ВСУ с их позиций на северском направлении
Российские бойцы продолжают выбывать ВСУ с их позиций на северском направлении
Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; 5-tv.ru
ВС РФ продолжают продвигать вперед на всех участках фронта.
ВСУ продолжает накапливать личный состав в отдельных участках фронта, вроде Белогоровки на северском направлении. Раз за разом все больше бойцов противника набиваются в окопы, становясь целью для артиллерии армии России. Наш корреспондент Денис Кулага увидел, как это происходит.
Подъемы и спуски — самый удобный рельеф для размещения гаубичной батареи. На северском направлении боевая работа кипит с самого утра. Бьют по окопам противника, где ВСУ разместили личный состав. Два снаряда, два метких удара и окопы моментально опустели. Наши бойцы получают новые установки.
«Забрасывают снаряды наша артиллерия также и в тыл ВСУ. Там, где Украина пытается собрать остатки сил своего резерва», — рассказывает журналист.
Следим с разведчиками за точными попаданиями — лесополоса вблизи Белогоровки, где укрываются украинские военные, подвержена массированному огню.
Позиции ВСУ старые и давно пристреленные. В таких укрытиях враг пытается собрать силы для контратаки в сторону Лисичанска. Но, как мы видим и слышим, здесь к таким действиям давно готовы.
Но враг не оставляет попыток нанести ответный удар. Рядом с нашими позициями постоянно находим остатки реактивных снарядов и осколки от боеприпасов.
После огневой работы — фиксируем удары уже по нам со стороны украинской артиллерии и уходим в укрытие.
«В такие минуты, когда ВСУ пытаются ответить, спасают подобные блиндажи. Достаточно вместительные, широкие, и, самое главное, неприметные. И вражеский беспилотник не должен заметить, ну, и снаряд не пробьет», — рассказывает журналист.
Дальше через вот такую хитрую сеть окопов и укрытий выбираемся ко второй линии, куда украинская артиллерия редко может дотянуться
«Над нашими головами летит уже крупный калибр. Но, главное, что наш! Поэтому намного спокойнее себя здесь чувствуем», — добавил корреспондент.
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