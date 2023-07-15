Российские бойцы уничтожают натовское оружие на Украине: лучшее видео из зоны СВО

Каждый день российские бойцы совершают подвиги на полях сражений.

Минобороны РФ продолжает публиковать уникальные кадры из зоны спецоперации, освещая подвиги и успехи российских солдат.

В одном из видео демонстрируется работа подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО). В ходе выполнения боевой задачи бойцы получили сигнал — рядом неприятель. Прибыв в район боевого соприкосновения, военнослужащие оперативно сориентировались на местности и нанесли упреждающий удар.

Первым же выстрелом бойцы спецподразделения управляемым боеприпасом поразили боевую технику ВСУ. Затем, получив уточненные координаты, нанесли еще серию ударов, ликвидируя украинских боевиков. Таким образом, благодаря слаженным действиям российских солдат, удалось предотвратить попытку контрнаступления ВСУ. Слаженной работе экипажей БМП-3 дана высокая оценка со стороны командования.

Не менее интересное и второе видео Минобороны. В нем показана работа российских солдат по уничтожению западной техники, которая прибывает из стран НАТО на Украину.

В видео демонстрируется уничтожение гаубицы М-777. Российские артиллеристы получают сигнал от разведки: замечено зарубежное орудие. Корректировка точности огня артиллерии выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить украинское оружие с использованием минимального количества выстрелов на дальности более 18 километров.

Ранее рассказывал, как штурмовики ВКС поразили места скопления боевиков ВСУ в районе Пятихаток.