Штурмовики ВКС поразили места скопления боевиков ВСУ в районе Пятихаток

Даже не совершая попыток контрнаступления ВСУ потеряли технику и живую силу.
Фото, видео: © РИА Новости / Минобороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные нанесли удар по скоплению украинских сил на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«Штурмовой авиацией поражено около десятка мест скопления боевиков в районе Пятихаток», — рассказал он.
Чехов добавил, что на запорожском направлении ВСУ не предпринимали активных действий, осуществляли перегруппировку сил, а также разведку.
Также противник понес потери и в технике: был поражен минометный расчет, кроме того, ВСУ потеряли танк, боевую бронированную машину и два артиллерийских орудия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приготовила Россия на поле боя для неонацистов ВСУ.
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