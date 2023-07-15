Штурмовики ВКС поразили места скопления боевиков ВСУ в районе Пятихаток

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Даже не совершая попыток контрнаступления ВСУ потеряли технику и живую силу.

Фото, видео: © РИА Новости / Минобороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные нанесли удар по скоплению украинских сил на запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Штурмовой авиацией поражено около десятка мест скопления боевиков в районе Пятихаток», — рассказал он.

Чехов добавил, что на запорожском направлении ВСУ не предпринимали активных действий, осуществляли перегруппировку сил, а также разведку.

Также противник понес потери и в технике: был поражен минометный расчет, кроме того, ВСУ потеряли танк, боевую бронированную машину и два артиллерийских орудия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приготовила Россия на поле боя для неонацистов ВСУ.

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