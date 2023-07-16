Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия высказалась об эмиграции из России
Певица Кети Топурия об эмиграции из России: Я никуда не собираюсь уезжать
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Артистка подчеркнула, что не мучилась выбором и не искала способов иначе устроить свою жизнь после начала военной спецоперации РФ на Украине.
Солистка популярной группы «А’Студио» Кети Топурия заявила, что не планирует уезжать из России, и на этот счет у нее есть твердое убеждение. В эфире шоу блогера Карена Адамяна она подчеркнула, что не мучилась выбором и не искала способов иначе устроить свою жизнь после начала военной спецоперации РФ на Украине. И на коллег по творческому цеху, что предпочли отправиться за рубеж, не оглядывалась.
«У меня нет и никогда не было сомнений: я никуда не собираюсь уезжать. У каждого человека есть свой выбор. Поэтому тех, кто переехал, я не осуждаю», — сказала звезда.
По словам Кети Топурия, последствия бегства многих российских музыкантов и актеров, выступивших против политики страны, она ощущает напрямую. У коллектива «А’Студио» стало намного больше работы, востребованность повысилась. Из-за этого певица, мама двоих детей, проводит значительно меньше времени с семьей.
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