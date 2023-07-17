В США рассказали, как всего один русский танк отбил хитрую атаку ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Forbes: всего один русский танк сорвал агрессивную атаку ВСУ благодаря смелости экипажа

В США рассказали, как всего один русский танк отбил хитрую атаку ВСУ

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Несмотря на численное превосходство противника экипаж танка смело вступил в бой и одержал верх.

Экипаж одного танка из числа российских военнослужащих отбил стремительную и продуманную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом случае на страницах издания Forbes рассказал обозреватель Дэвид Экс. По его словам, националисты планировали одержать верх благодаря напору и поочередному использованию разной техники. Отряды морской пехоты шли впереди, за ними танки поддержки, а позади оставалась тяжелая огневая сила, которая могла бы удержать достигнутые успехи на поле боя.

«Техника морской пехоты выстроилась в единую колонну — грузовики «Мастиф», за ними танки Т-80 и еще «Мастифы», — и по грунтовой дороге покатилась к Макаровке... Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», — сообщил Экс.

Несмотря на очевидную логику данной тактики, у нее есть слабые стороны. Так, в подобных военных операциях существует риск провалить все наступление из-за единственного «твердого препятствия». Главной ошибкой может стать спешка — если часть атакующей силы будет двигаться цели слишком быстро, атака может обернуться полным крахом. «Твердым препятствием» оказался не просто танк, а танк с отчаянным экипажем.

«Конкретно в данном случае — это был одинокий русский танк, экипаж которого не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами», — заявил обозреватель.

Украинское контрнаступление было объявлено 4 июня. С тех пор, по данным Минобороны РФ и словам президента РФ Владимира Путина, ВСУ не удалось достичь поставленных целей ни на одном их выбранных направлений. Глава государства также подчеркивал, что мужество российских военных и грамотная расстановка войск лишила киевский режим возможности продвигаться согласно задачам, армия понесла огромные потери.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине признали активное наступление сил РФ на купянском направлении.

Тема:
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