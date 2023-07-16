На Украине признали активное наступление сил РФ на купянском направлении
Минобороны Украины сообщило о наступлении России на нескольких направлениях
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Вооруженные силы Украины заняли оборону в ходе ожесточенных боев на Харьковщине.
Российские войска ведут наступление на купянском направлении. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Враг два дня подряд активно наступает на купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамично по несколько раз в сутки», — написала Маляр в своем Telegram-канале.
Также, по ее словам, российские войска продолжают наступательные действия на авдеевском и марьинском направлениях и атакуют украинские позиции на северном фланге артемовского (бахмутского) направления.
До этого президент РФ Владимир Путин в эфире федерального телеканала заявил о переходе российских войск на ряде участков фронта в наступление.
«Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции там, высотки и так далее», — отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что все попытки украинских войск прорвать российскую оборону оканчиваются неудачей.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что сейчас происходит на краснолиманском направлении.
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