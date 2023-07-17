«Горячие бои»: в Минобороны Украины признали тяжелую для себя ситуацию под Купянском

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на купянском направлении

«Горячие бои»: в Минобороны Украины признали тяжелую для себя ситуацию под Купянском

Фото: Река Александр / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Якобы контрнаступление оборачивается для террористов только потерями в живой силе и технике.

Российские бойцы активно наступают на купянском направлении в Харьковской области, в связи с чем боевики несут потери. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия <…>. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои», — говорится в ее публикации.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Украинское контрнаступление было объявлено 4 июня. С тех пор, по данным Минобороны РФ и словам президента Владимира Путина, ВСУ не удалось достичь поставленных целей ни на одном из выбранных направлений. Глава государства также подчеркивал, что мужество российских военных и грамотная расстановка войск лишила киевский режим возможности продвигаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экипаж одного танка из числа российских военнослужащих отбил стремительную и продуманную атаку ВСУ.

Тема:
Спецоперация
17 июл
«Не понимает, что происходит»: Трамп вынес неутешительный приговор Байдену
17 июл
«Будет еще труднее»: в Китае поддержали ответ Путина на поставки Киеву кассетных боеприпасов
17 июл
В США рассказали, как всего один русский танк отбил хитрую атаку ВСУ
17 июл
Группировка «Восток» оказывает на ВСУ систематическое огневое воздействие
17 июл
Актриса Ксения Алферова высказалась об уехавших из России артистах
17 июл
Движемся к победе! Лучшее видео из зоны СВО за день
17 июл
ВС России активно наступают на трех направлениях
17 июл
«Путин — стратег»: в США объяснили, почему Россия не станет воевать с Польшей
17 июл
«Зеленский, хватит!» — Трамп рассказал свою версию завершения конфликта на Украине
16 июл
На Украине признали активное наступление сил РФ на купянском направлении
+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

Последние новости

12:33
Трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду Свердловской области
12:25
Долго планировали? Связан ли теракт на Крымском мосту с прекращением зерновой сделки
12:20
«Лучше не приглашать»: почему Зеленского не позовут на саммит ЕС
12:13
«Не понимает, что происходит»: Трамп вынес неутешительный приговор Байдену
12:09
Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки
11:57
Более десяти пород: новые штрафы для владельцев собак хотят ввести в России

Сейчас читают

НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата
Выжила чудом: что известно о девочке, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту
«Я ничего не боюсь»: Волочкова пожаловалась на «ушат грязи» от хейтеров и СМИ
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео