«Горячие бои»: в Минобороны Украины признали тяжелую для себя ситуацию под Купянском
Минобороны Украины заявило о тяжелой ситуации на купянском направлении
Фото: Река Александр / ТАСС
Якобы контрнаступление оборачивается для террористов только потерями в живой силе и технике.
Российские бойцы активно наступают на купянском направлении в Харьковской области, в связи с чем боевики несут потери. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.
«Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия <…>. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои», — говорится в ее публикации.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Украинское контрнаступление было объявлено 4 июня. С тех пор, по данным Минобороны РФ и словам президента Владимира Путина, ВСУ не удалось достичь поставленных целей ни на одном из выбранных направлений. Глава государства также подчеркивал, что мужество российских военных и грамотная расстановка войск лишила киевский режим возможности продвигаться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экипаж одного танка из числа российских военнослужащих отбил стремительную и продуманную атаку ВСУ.
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