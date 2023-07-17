Стихия оставила без электроэнергии ряд населенных пунктов в Иркутской области

Эфирная новость 198 0

Ветер был настолько сильный, что переворачивал остановки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jacques Boissinot; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

В Иркутской области мощная гроза оставила без электроэнергии около десятка населенных пунктов. Ветер был такой силы, что срывал крыши, переворачивал остановки общественного транспорта и ломал деревья.

Больше всего от стихии пострадал Тулун, где сильный ливень сопровождался градом. Жители жалуются на уничтоженный урожай.

А в Саратовской области, где из-за потопа накануне ввели режим ЧС, число пострадавших выросло до 183. В водной блокаде оказались больше сотни домов.

Жителей эвакуировали во временные пункты. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в регионе и 17 июля.

Тема:
Погода
19 июл
Будет хуже? Чего ждать жителям Москвы на фоне бушующей непогоды
19 июл
Апокалипсис в городе: все парки и зоопарк закрыли в Москве из-за непогоды
19 июл
В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Когда конец дождям?
19 июл
За «Цербером» пришел «Харон»: Европа готовится к 50-градусной жаре
18 июл
Вся мощь непогоды: опубликованы кадры последствий мощного ливня в Москве
18 июл
Волны до девяти метров: мощный тайфун обрушился на юг Китая
18 июл
«Обрушились сверхинтенсивные осадки»: некоторые улицы Москвы ушли под воду
18 июл
Колесо обозрения с людьми в кабинах на ВДНХ остановилось из-за ливня
18 июл
Десятки рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
18 июл
Поплыло все: Екатеринбург ушел под воду из-за сильных ливней
+16° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
91.20
0.51 102.44
0.41
Счастье в воздухе не вьется, а руками достается: китайский совет дня на с...

Последние новости

16:55
Силуанов: доходы бюджета России могут увеличиться в 2023 и 2024 годах
16:46
Путин заявил, что лимит на революции в России был исчерпан в прошлом веке
16:33
«Не очень понравилось»: как Путин работал грузчиком в молодости
16:31
«Вы бы так не суетились»: Захарова ответила на призыв Британии «остановить кровопролитие»
16:27
Финляндия отзывает разрешение на работу генконсульства РФ в Турку
16:24
Спасателей вызвали на помощь актрисе Брижит Бардо

Сейчас читают

«А губа не треснет?»: о желании Зеленского продолжать зерновую сделку без России
Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР
Две недели и я догреб до Москвы: олимпийский чемпион Постригай поставил рекорд на VK Fest
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео