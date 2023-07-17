Стихия оставила без электроэнергии ряд населенных пунктов в Иркутской области

В Иркутской области мощная гроза оставила без электроэнергии около десятка населенных пунктов. Ветер был такой силы, что срывал крыши, переворачивал остановки общественного транспорта и ломал деревья.

Больше всего от стихии пострадал Тулун, где сильный ливень сопровождался градом. Жители жалуются на уничтоженный урожай.

А в Саратовской области, где из-за потопа накануне ввели режим ЧС, число пострадавших выросло до 183. В водной блокаде оказались больше сотни домов.

Жителей эвакуировали во временные пункты. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в регионе и 17 июля.