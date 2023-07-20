С поставок на ремонт: какую стратегию избрал Запад по вооружению Украины
Politico: акцент Запада по вооружению Украины сместился от передачи техники к ее ремонту
Фото: www.globallookpress.com / U.S. Army
Вопрос починки выведенной из строя техники Киева становится особенно острым.
Стратегия Запада по вооружению Украины теперь перешла с просто передачи техники на ее ремонт. Об этом рассказал журналист из США Пол Маклири в интервью Politico.
По его словам, Вооруженные силы Украины на данный момент накопили огромное количество техники, но вся она нуждается в ремонте. Маклири в статье ссылается на слова заместителя шефа Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильяма Лапланта.
«Мы организуем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим руководства, нам необходимо гораздо больше делать вместе, поэтому страны-партнеры должны уделять этому больше внимания», — заявлял Лаплант.
Журналист сделал вывод, что вопрос починки выведенной из строя техники Киева становится особенно острым на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт мирным путем власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как бывший австралийский наемник пожаловался на произвол и глупость командиров ВСУ.
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