Девочка лишилась мамы и папы в одно мгновение. Сейчас она находится в больнице.

Пострадавшая в результате теракта на Крымском мосту девочка Ангелина — добрый и светлый ребенок. Такое заявление педагог дополнительного образования станции юных натуралистов Татьяна Попова сделала в интервью 5-tv.ru, рассказывая о жизни сироты.

Женщина отметила, что погибшая мама ребенка была очень ярким человеком. Что касается малышки, то она всегда отличалась необыкновенным спокойствием.

«Назвали ее, имя дали, наверное, действительно знали, что она ангел — Ангелина. Очень скромная, очень добрая девочка. Очень такая душевная и тихая такая», — рассказала преподавательница искусств.

По словам женщины, малышка стала ходить в художественный кружок с начальной школы. В этом году она закончила семь классов и перешла в восьмой. Объединение, которое посещала школьница, называется «Друзья природы». Поэтому группа часто ездила на экскурсии и любила заниматься на свежем воздухе.

«У меня фотографий много. Она — красивая девочка. Насколько она скромная, я даже не могу сказать», — поделилась Попова.

Пострадавший ребенок ехал на отдых вместе с родителями. В результате теракта на Крымском мосту автомобиль врезался в ограждение. Родители погибли на месте, а их дочь осталась чудом жива. На данный момент она находится в больнице под пристальным вниманием врачей.

О трагедии стало известно утром в понедельник, 17 июля. Об инциденте сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, произошло повреждение в районе 145-й опоры, из-за чего движение полностью перекрыли.

Позднее стали известны подробности — Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru писал, что девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, перевезут в Москву.