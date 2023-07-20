Циничное преступление: девочка погибла в Крыму после удара ВСУ

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Подросток погибла в Крыму после удара украинского дрона

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Жертва, по сообщениям СМИ, гуляла с подружкой и собиралась встречать рассвет.

Циничной атакой на мирных жителей назвали власти Крыма удар беспилотника по поселку Раздольное при котором погибла 14-летняя девочка. Рано утром взрыв раздался на центральной площади: повреждены несколько зданий, в том числе дом культуры, магазины, ресторан.

В районе объявлен режим ЧС. Корреспондент «Известий» Николай Аксенов одним из первых оказался на месте трагедии.

Вот так сейчас выглядит место, где упал беспилотник. Почти во всех зданиях вокруг выбиты стекла.

Предположительно, на этом месте был подросток, которого смертельно ранило осколками. Девочка, по сообщениям СМИ, гуляла с подружкой и собиралась встречать рассвет.

После взрыва ее ранило осколками и скончалась она в реанимации местной больницы. Пострадало и несколько центральных магазинов — владельцы уже подсчитывают сумму, в которую обойдется ремонт.

Семье погибшей, по сообщению местных властей, будет оказана вся необходимая помощь. Также материальную компенсацию получат и владельцы пострадавших зданий.

Тема:
Спецоперация
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