В США назвали эффективное российское оружие против БМП Bradley на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 131 0

Military Watch: ВС РФ уничтожают Bradley при помощи ракетного комплекса «Вихрь 1»

В США назвали эффективное российское оружие против БМП Bradley на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

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Тема:
Спецоперация

Бойцы ВС РФ наносят значительный урон американской военной технике.

Российские военные эффективно уничтожают боевые машины пехоты Bradley, поставленные Украине американцами, с помощью противотанкового ракетного комплекса «Вихрь-1». Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch.

Авторы отмечают, что украинские боевики пытались компенсировать слабую защиту Bradley от противотанковых снарядов с помощью советской реактивной брони, однако это не помогло.

«Современные российские противотанковые ракеты, запускаемые из комплекса „Вихрь-1“, наносят значительный урон американским БМП», — констатируют авторы.

Они подчеркивают, что российские ракеты были спроектированы специально для эффективного уничтожения американской техники.

Газета New York Times ранее сообщила, что Вооруженные силы РФ менее чем за месяц так называемого контрнаступления украинских войск уничтожили более 15% от всех обещанных Вашингтоном Киеву БМП Bradley.

Ранее 5-tv.ru показал, как бойцы Росгвардии в ходе спецоперации уничтожили БМП Bradley украинских боевиков с помощью дрона-камикадзе.

Тема:
Спецоперация
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