На Украине сообщили о взрывах в Одесской области
Министерство обороны РФ информацию пока не комментировало.
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Несколько взрывов прогремело в Одесской области на Украине, сообщают местные СМИ. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Министерство обороны РФ информацию пока не комментировало.
Также минувшей ночью сообщалось о взрывах в городе Сумы.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее, писал 5-tv.ru, ночью 23 июля ВС РФ нанесли групповой удар по объектам в Одессе, где готовились террористические акты против России.
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