Минобороны сообщило о пресечении атаки беспилотников на Москву
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БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Утром 24 июля пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории Москвы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотные летательные аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потерпели крушение. Пострадавших нет.
Как рассказал ранее мэр столицы Сергей Собянин, удары были зафиксированы по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений нет. Все оперативные службы работают на месте.
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