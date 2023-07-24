Бойцы группировки «Центр» отразили 13 атак ВСУ и взяли в плен более 40 боевиков

ВСУ предприняли 13 попыток атаковать позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, в ходе столкновения боевики понесли значительные потери, более 40 неонацистов сдались в плен. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет РИА Новости.

Гармоничный результат получился благодаря действиям передовых подразделений группировки войск «Центр» при поддержке огня и ударов авиации.

«Штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понесли значительные потери в личном составе», — сказал он.

Савчук добавил, что более 40 боевиков сдались в плен. А также были ликвидированы три боевые машины пехоты, четыре бронированных авто и пять автомобилей типа пикап.

Боле того, в результате контрбатарейной борьбы, поражены орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета.

Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин. Тогда ВСУ вернули массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО охарактеризовали действия РФ как «вторжение» и объявили экономическую войну.

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