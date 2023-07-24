Обманули свои же командиры: боевики ВСУ попали в западню под селом Новодонецкое

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Помочь неонацистам не в силах даже образцы западного вооружения.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

А теперь к событиям в зоне СВО — российские подразделения сейчас бьются за поселок Новодонецкое. На этом направлении боевики ВСУ пытались прорвать линию нашей обороны, но потеряли и людей, и тяжелую технику.

В качестве трофея удалось взять после боев западное оружие. В чем отстают натовские образцы — прямо на передовой изучил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Южно-донецкий фронт, восточный рубеж Времевского выступа. На кадрах — битва за Новодонецкое, поселок на границе ДНР и Запорожской области.

Бойцы отряда «Шторм» морской пехоты Тихоокеанского флота, прикрывая друг друга, обрушивают на противника шквальный огонь. Очередная попытка угледарской группировки ВСУ «вклиниться» в нашу оборону и заставить российские подразделения сражаться на два фронта.

Боевики наступают малыми группами. Штурмовые отряды вражеского десанта 35-й бригады ВСУ атакуют волнами, но сами попадают в ловушку.

«Пехота заходила на британских больших машинах по 30 человек. Машин 13 — только зашел в Новодонецк и по лесополосам артиллерия там отработала. Один танк просто провалился в погреб, не выпустив ни одного БК, они просто все побросали и убежали», — сказал командир третьего отделения отряда «Шторм» с позывным Скиф.

Вот эти кадры: одни бронемашины подрываются на минах, другие попадают под добивающие удары нашей артиллерии. Выжившие боевики сдаются в плен — рассказывают, их обманули свои же командиры.

«Нам сказали, что русские солдаты уходят с этой позиции. Получилось так, что никто оттуда уходить не собирался. Я видел, как слева от меня высаживался десант, они падали от пулеметов», — заявил военнопленный Станислав Корова.

Ответить неонацистам оказалось нечем, иностранные пулеметы им не помогли. Бельгийский ручной пулемет производится в США и Британии, вес — 11 килограммов.

Этот трофей наши бойцы добыли в бою при отражении атаки под Новодонецким. Бойцы отряда «Шторм» осматривают трофеи, пристреливаются.

«Американцы, как правило, на руку его наматывают. Как капитаны Америка. Немного неудобно с ним бегать», — сказал Скиф.

Еще два образца — переносные противотанковые комплексы, производство Британия. Аналог нашего «Шмеля», только гораздо менее быстрый и надежный — впрочем, как и все западные образцы.

«Даже взять наши РГД гранаты и гранаты НАТО. У их гранат натовского производства несколько систем защиты. Не успеешь воспользоваться. У нас гранаты быстрее и гранатометы быстрее заряжаются», — сказал стрелок отряда «Шторм» с позывным Калина.

Отбив очередную атаку врага, бойцы отряда «Шторм» вернулись в свой базовый лагерь — ждать новых приказов. На передовых рубежах их сменили боевые товарищи. Есть время немного отдохнуть и подготовится к решающим боям на южно-донецком фронте.

Тема:
Спецоперация
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