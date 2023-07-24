Российские военные отразили шесть атак ВСУ за сутки на донецком направлении

Киевский режи понес большие потери в живой силе и военной технике. Среди уничтоженного — польская установка Krab.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
На донецком направлении российские бойцы успешно отразили шесть атак противника за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Он уточнил, что атаки отражены в районах населенных пунктов Белогоровка и Клещеевка.
«Потери противника составили свыше 160 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также самоходная гаубица „Гвоздика“. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», — добавил Конашенков.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против России с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
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