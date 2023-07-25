В Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу
Минобороны РФ к настоящему времени данную информацию не прокомментировало.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Сирены воздушной тревоги звучат в ряде регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По состоянию на 04:46 по московскому времени, воздушная тревога звучит в Киеве, а также Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях.
Минобороны РФ к настоящему времени данную информацию не прокомментировало.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников.
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